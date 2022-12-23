Подмосковье 23 декабря 2022, 12:36 Школьники из Каширы победили на всероссийских соревнованиях по робототехнике

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Воспитанники кружка робототехники в детском экологическом центре Каширы учатся собирать квадрокоптеры и уверенно управлять ими. Они успешно участвуют в областных турнирах, а двое ребят стали победителями всероссийских соревнований по робототехнике.

Ребята из кружка робототехники учатся управлять квадрокоптером с соблюдением строгих мер безопасности. Одна из них — натянутая сетка между летательным аппаратом и пилотом.

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Перед полетами дети учатся читать и собирать электрические схемы, отрабатывают запуски на самых простых аппаратах и тренируются на симуляторе квадрокоптера. Ребята также учатся программировать роботов. Полученные навыки будут полезны на уроках информатики.

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«Мне нравится собирать и составлять различные программы. Мне помогает это иногда, когда родителям надо чем-то помочь на компьютере. Я уже могу разобраться и написать различные программы», — рассказал ученик секции робототехники МБОУДО «ДЭЦ» Дима Цыплаков.

Еще юные исследователи опытным путем пытаются создать несущий винт с хорошими тяговыми характеристиками, но при этом не создающий большой шумовой эффект.

«Робототехника — это совокупность учебных предметов: здесь и физика, и математика и, как ни парадоксально, английский язык, потому что в основе наших занятий — конструктор Lego Mindstorms <…>. Здесь очень много информатики, потому что тот робот, которого мы собираем, его надо запрограммировать», — сказал педагог допобразования МБОУДО «ДЭЦ» Павел Шалыгин.

Посещать занятия в детском экологическом центре Каширы может любой желающий в возрасте от пяти лет.

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