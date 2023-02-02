Подмосковье 02 февраля 2023, 16:52 Школьники из Каширы научились составлять прогноз погоды на «Уроке цифры»

Читать 360tv в

Победитель конкурса молодых учителей провел «Урок цифры» для школьников Каширы. Они узнали о том, как метеорологические службы создают прогноз погоды.

«Уроки цифры» пройдут для учащихся 1–11-х классов Каширы с 16 января по 5 февраля. Один из них прошел победитель конкурса молодых учителей Евгений Гуцан. Он рассказал детям о создании прогноза погоды, прикрепив для наглядности информативный видеоролик. На практической части занятия ученики увидели измерительные приборы и метеорологические модели.

«Наблюдается заинтересованность детей. Им намного интереснее, когда что-то можно посмотреть на видео, увидеть вживую приборы. И еще очень важно, когда можно разобраться в том, как это устроено и как это работает. Такие интерактивные уроки детям нравятся, они проходят интереснее и быстрее», — отметил он.

Ранее участники СВО рассказали губернатору Андрею Воробьеву об уроках мужества. Их проводит в том числе организация организация «Боевое братство».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».