Подмосковье 04 апреля 2024, 16:36 Школьники из Яхромы поучаствовали в квесте Дмитровского школьного лесничества Комитет лесного хозяйства Московской области

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Ученики лесничества «Зеленый патруль» провели увлекательную игру-квест для первоклассников Яхромской школы Дмитровского городского округа. Ребята отвечали на множество вопросов о подмосковной флоре и фауне.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, в интеллектуальных соревнованиях приняли ученики младшей школы. Команды «Грибочки», «Защитники природы» и «Зеленая планета» азартно выполняли задания квеста, путешествуя от одного тематического пункта до другого.

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Ребята также продемонстрировали блестящие знания противопожарной безопасности в лесу.

Все юные участники получили заслуженные награды от организаторов игры.

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