Подмосковье 15 апреля 2024, 17:32 Школьники из Истры поучаствовали во всероссийском форуме социальных инициатив Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Всероссийский форум молодежных социальных инициатив «Просто действовать!» прошел в Санкт-Петербурге. Его участниками стали ученики школы № 2 в Истре.

На форуме встретились 38 команд из Нижнего Новгорода, Димитровграда, Ярославля, Симферополя, Зеленодольска, Перми, Саратовской и Псковской областей, а также из других регионов страны. Участники представили свои проекты по экологии, экономике и туризму.

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Истру на форуме представляли ученицы 10 «В» класса из школы № 2 Софья Иванова и Мария Верютина, а также ученица 6 «Г» класса Кира Модянова. Они в составе команды «Первых» и при участии ребят из школы № 185 в Санкт-Петербурге заняли 2-е место. Ребята представили проект «Туристический маршрут по малым городам России».

Пресс-служба администрации г. о. Истра

После завершения конкурса для участников провели экскурсионную программу по Кронштадту и Санкт-Петербургу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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