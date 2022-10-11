Школьники из Истры написали письма участникам военной спецоперации | 360°

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Школьники из Истры написали письма участникам военной спецоперации

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Эти письма с трогательными пожеланиями неизвестным военнослужащим школьники одной из школ Истры написали на уроке русского языка. Послания передадут бойцам вместе с гуманитарной помощью.

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«Приветствую тебя, дорогой солдат. Мы с тобой не знакомы, но меня зовут Саша, мне девять лет. Я буду очень ждать тебя обратно на Родину и я хочу тебе сказать очень важные слова. Я тебе желаю здоровья, счастья, и чтобы с тобой было все хорошо», — пишет незнакомому герою Александра Матвиенко.

Это письмо совсем скоро прочитает солдат, который участвует в специальной военной операции. Саша знает как это важно — ее прадедушка служил на фронте в 1941 году. Теперь она, и другие ученики 3 «В», помогают сохранить боевой дух ребят.

«Я хочу его поддержать. Сказать, что мы его ждем. Пусть вернется к нам с победой и пусть у него будет все хорошо», — говорит Вера Сикачева.

Кому достанутся письма — никто не знает, но получить листок с такими строками, хоть и от незнакомого ребенка, — ценно. Дети искренне благодарят солдат за мужество и героизм. А некоторые кроме слов поддержки передали им свои личные вещи.

«Эти наклейки приносят мне удачу и я хочу их положить в письмо солдату, чтобы он приклеил их куда-нибудь на автомат или на пистолет. Можно и на курточку», — рассказала Ксения Сергеева. Она уверена, что солдат будет смотреть на наклейки и вспоминать дом.

Школьники пожелали военнослужащим крепкого здоровья, сил и терпения. Письма они сделали на уроке русского языка, заодно закрепив тему «Обращения». Конверты школа передаст в специальную организацию, откуда они отправятся адресатам вместе с гуманитарной помощью.

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