10 августа 2023, 15:48
Школьники из Химок стали призерами межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы»
Семь учеников школы № 30 в Химках успешно выступили на отборочном этапе национального чемпионата «Профессионалы». Двое из них стали призерами конкурса. Награждение прошло в политехническом колледже имени Годовикова в Москве.
«Еще в сентябре прошлого года они выбрали одну из 16 компетенций для участия в чемпионате и весь год посвятили освоению новых навыков. В результате — двое заняли призовые места и еще четверо вошли в пятерку лучших. Поздравляю ребят с первыми достижениями в профессии!» — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
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Ученик школы № 30 Дмитрий Лобанов занял 2-е место в номинации «Производственная сборка изделий авиационной техники». Агриппина Лавренова получила 3-е место в номинации «Архитектура».
Еще пять ребят вошли в топ-5 юных профессионалов по направлениям — «Цифровая метрология», «Информационные технологии BIM», «Преподавание технологии» и «Неразрушающий контроль».
Чемпионат «Профессионалы» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Соревновательная программа состоит из деловой, профориентационной и культурной частей.
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