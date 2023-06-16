Подмосковье 16 июня 2023, 22:03 Школьники из Химок создали робота-лоцмана для водной навигации

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Воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Бином Ньютона» в Химках победили на олимпиаде Московской области по робототехнике. Они изобрели робота-лоцмана для улучшения водной навигации в сложных условиях морей и Северного ледовитого океана.

Школьник муниципалитета презентуют свою разработку на Всероссийской олимпиаде.

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«Робот-лоцман имеет потенциал для реального применения и может внести значительный вклад в развитие сферы», — рассказал руководитель центра Михаил Шевченко.

Воспитанники учреждения становились призерами Кубка губернатора Московской области по робототехнике, турнира двух столиц в Санкт-Петербурге, Робототехнической олимпиады России в городе Иннополис и международных соревнований WRO Friendship Invitational.

В 2024 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках откроют центр цифрового образования «IT-куб». В нем можно будет создать мобильное приложение или запрограммировать робота.

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