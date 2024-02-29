Подмосковье 29 февраля 2024, 16:47 Школьники из Химок прошли стажировку на местном телевидении Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Телеканал «Химки ТВ» провел первую медиастажировку для учеников школы «Лига первых». Профессиональные журналисты научили старшеклассников создавать новостные сюжеты.

Ребята изучили все этапы создания новостей: они искали инфоповоды, снимали и монтировали видео, а также готовили сюжеты к выпуску.

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«Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы „Лига первых“. Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. <…> Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников», — рассказала руководитель управления информационной политики администрации городского округа Химки Александра Афанасьева.

Меньше чем за неделю школьники прошли полный цикл работы телевизионной редакции.

«В процессе нашей стажировки я всерьез задумалась о том, что мне действительно интересно заниматься журналистикой. Я считаю, что это уникальная возможность для школьников — ощутить себя в роли монтажера, редактора и корреспондента. Это очень большой и ценный опыт для нас», — поделилась ученица школы «Лига первых» Арина Мац.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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