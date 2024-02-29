29 февраля 2024, 16:47
Школьники из Химок прошли стажировку на местном телевидении
Телеканал «Химки ТВ» провел первую медиастажировку для учеников школы «Лига первых». Профессиональные журналисты научили старшеклассников создавать новостные сюжеты.
Ребята изучили все этапы создания новостей: они искали инфоповоды, снимали и монтировали видео, а также готовили сюжеты к выпуску.
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«Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы „Лига первых“. Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. <…> Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников», — рассказала руководитель управления информационной политики администрации городского округа Химки Александра Афанасьева.
Меньше чем за неделю школьники прошли полный цикл работы телевизионной редакции.
«В процессе нашей стажировки я всерьез задумалась о том, что мне действительно интересно заниматься журналистикой. Я считаю, что это уникальная возможность для школьников — ощутить себя в роли монтажера, редактора и корреспондента. Это очень большой и ценный опыт для нас», — поделилась ученица школы «Лига первых» Арина Мац.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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