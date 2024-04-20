Подмосковье 20 апреля 2024, 16:42 Школьники из Химок примут участие в «Вахте памяти — 2024» Медиасток.рф

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Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА» имени Дмитрия Кириллова из Химкинского городского округа примут участие в поисковой экспедиции в Смоленскую область в составе отряда «Страж». Это мероприятие является частью старта нового сезона «Вахта памяти — 2024».

Руководитель объединения и лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова рассказала, что в прошлом году воспитанники впервые поучаствовали в «Вахте памяти». Тогда они отправились в экспедицию в город Гагарин Смоленской области. Находки помогли обогатить коллекции школьных музеев Химок. В этом году к экспедиции присоединится 36 воспитанников клуба «СОВА».

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Отметим, что в Химках, на базе «СОВА», функционирует музей, где выставлены находки воспитанников клуба, включая снаряды, фрагменты оружия и поврежденные лопаты. Посетители могут ознакомиться с экспонатами.

Мероприятие «Вахта памяти» в Подмосковье организовано региональным министерством информационных и социальных коммуникаций.

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