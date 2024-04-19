Подмосковье 19 апреля 2024, 15:34 Школьники из Химок представили проекты на форуме «Россия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Учащиеся школы «Лидер» представили свои разработки по робототехнике и мультипликации на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Ребята продемонстрировали навыки по созданию мультфильмов и написали программу для робота.

Юные жители Химок на форуме разработали авторский мультфильм, а затем по сценарию сняли видео и смонтировали его. После школьники познакомились с миром роботов, попробовали управлять техникой и написали собственную программу для виртуального робота.

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«Благодаря изучению роботостроения дети узнают, как функционируют современные технологии и в чем их польза. Растет интерес к наукам, появляется желание создавать что-то своими руками и умом. Очень рада за ребят из общеобразовательной школы „Лидер“. Желаю только развивать этот потенциал и представлять свои новые работы», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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