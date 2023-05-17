Подмосковье 17 мая 2023, 15:44 Школьники из Химок победили на областном этапе российской олимпиады по робототехнике

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Ученики школы № 29 в Химках успешно выступили на региональном этапе российской робототехнической олимпиады. Трое ребят стали победителями, еще восемь — призерами.

Команда девятиклассников «Навигатор Бином» победила в номинации «Творческая категория. Старшая возрастная группа». Теперь им предстоит выступить на всероссийском финале в Челябинске.

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«Успех позволил ребятам получить приглашение на национальный этап Российской робототехнической олимпиады, где они будут представлять уже всю Московскую область», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Для состязаний ребята создали механизмы для очистки водоемов от мусора, прокладывания подводных кабелей связи, восстановления коралловых рифов, установки солнечных панелей и навигации в условиях Арктики.

«В течение полугода они разрабатывали и воплощали свои проекты, строили роботов, способных выполнять сложные задачи. Мы очень гордимся своими учащимися», — поедлилась муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

В следующем году в Химках откроется центр цифрового образования «IT-куб». Там будут обучать школьников программировать роботов, работать с базами данных, создавать мобильные приложения для смартфонов, а также приложения виртуальной и дополненной реальности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании в регионе образовательных кластеров, которые станут площадками для развития талантов школьников.

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