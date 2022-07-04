Школьники из Хакасии посетили Одинцово в рамках проекта «Императорский маршрут»

Школьники из Хакасии пролетели четыре тысячи километров, чтобы проехаться по «Императорскому маршруту» — местам памяти, связанным с домом Романовых. Культурная программа у школьников вышла насыщенная — дворцы, резиденции, усадьбы. Поездка была рассчитана на 4 дня.

Путешествие по «Императорскому маршруту» пролегает через Москву, Подмосковье и Калужскую область. Одна из первых остановок — музей Августейших покровителей Российского общества Красного Креста в Одинцове.

«Императорский маршрут» имеет самое прямое отношение к нашему нынешнему состоянию, потому что история имперской России, история России с 1721 года — это история, которая многое объясняет в нашей сегодня повседневности. Она на многие процессы позволяет взглянуть по-иному. Хорошо, что мы с вами об этом знаем, но об этом должны знать наши дети», — сказала председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Также школьники посетили музей школы и детства в усадьбе «Ильинское-Усово». Здесь ребятам напомнили о том, как начинали обучать народ грамоте, о ликбезах и первых общедоступных школах. В экспозиции представлено более 400 фотографий и подлинных документов. Все они рассказывают о развитии системы образования во времена правления Романовых.

После возвращения домой школьники смогут принять участие в конкурсе на лучшее эссе или видеоролик об «Императорском маршруте». Его итоги подведут в конце 2022 года.