Школьники из «Экоотряда» провели урок по раздельному сбору мусора в Лосино-Петровском

Школьники из «Экоотряда» провели урок по раздельному сбору мусора в городском округе Лосино-Петровский. Они рассказали, почему важна сортировка мусора и как правильно это делать.

Вторую жизнь можно подарить вещам, которые уже вышли из моды или пришли в негодность. Например, старая юбка превращается в рюкзак, а пластиковая бутылка — в цветочный горшок.

«Для меня это большая честь, потому что если не сортировать мусор, планеты скоро не будет», — сказала участница акции Валерия Рытикова.

В рамках акции открылась площадка «Мегабак», предназначенная для сбора крупногабаритного мусора. На огороженной территории установлены контейнеры для разных отходов и старых вещей. Туда можно привезти пластик, одежду, стекло, бумагу, мебель и другие крупные и больше не нужные вещи.

«Мы, как региональные операторы компании „Хартия“ филиал Подмосковный, с данной площадки вывозим раздельно собранные отходы. Также предоставляем контейнера и бункер-накопитель для крупногабаритных отходов», — сказал заместитель директора по связям с общественностью и СМИ компании «Хартия» Андрей Пащенко.

Цель урока-акции — популяризировать раздельный сбор мусора и, таким образом, сократить количество полигонов, которые негативно влияют на окружающую среду.

Требование к сдаче мусора только одно — отходы необходимо предварительно разделить по категориям. На площадке дежурили волонтеры, готовые ответить на любые вопросы.