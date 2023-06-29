Подмосковье 29 июня 2023, 12:36 Школьники из Егорьевска приняли участие в мастер-классе по созданию мультфильмов

Читать 360tv в

Мультипликационная студия «Сюрприз» провела мастер-класс для школьников из Егорьевска. Ученики Георгиевской гимназии попробовали себя в роли режиссеров, операторов и актеров дубляжа.

Ребята попробовали разные техники анимации.

Реклама

«В глазах у детей видишь несказанный восторг от того, что это они сами сделали, у них получилось. Они сами озвучили роли, сами подобрали музыку и сказочных героев», — поделилась учитель Георгиевской гимназии, руководитель студии «Сюрприз» Светлана Давыдова.

Одну из работ студии «Сюрприз» отметили дипломом регионального этапа медиафестиваля. Премьера нового мультфильма будет уже в июле. Также проект можно будет увидеть на Фестивале анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона», который пройдет 2 сентября. В Егорьевск приедут коллективы из более чем 30 городов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».