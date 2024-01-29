Подмосковье 29 января 2024, 17:22 Школьники из Донецка приехали в Клин по программе познавательного туризма Пресс-служба администрации города или района

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Группа ребят из школы № 115 в Донецке прибыла в Клин в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. За время поездки старшеклассники познакомятся с культурными ценностями городского округа и всего Подмосковья, лучше узнают историю России и побывают на экскурсиях.

«Донецк за неполные два года стал для нас очень близким, превратившись из точки на карте в знакомый и понятный нам город. Я уверена, что у нашей дружбы с донецкой школой, с ребятами и педагогами — большое будущее», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

Прибывшие ребята учатся в специализированной школе № 115 Донецка с углубленным изучением иностранных языков. В Клину им обеспечили питание и проживание, а также непрерывность учебного процесса. Ребята узнают об истории, культуре и достижениях России, Подмосковья и Клина.

Школьники уже побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в Музее-заповеднике Петра Чайковского, Дмитрия Менделеева и Александра Блока, а также в выставочном комплексе Клинского подворья.

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