Подмосковье 10 июля 2023, 21:31 Школьники из Долгопрудного взяли золото на Международной биологической олимпиаде в Дубае Минпросвещения России

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Подмосковные школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной биологической олимпиаде в Дубае. В соревнованиях приняли участие 297 учеников из 79 стран, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Золото завоевали Петр Попов и Иван Демидов из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. В сборной России были еще два школьника, которые получили золото и серебро.

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«Российская сборная успешно выступила на Международной биологической олимпиаде (IBO) и завоевала четыре медали: три золотые и одну серебряную. Состязание проходило в Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты)» — сказано в сообщении.

Участники турнира соревновались в теоретической и практической части. Первая включала вопросы по клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека. Также вопросы касались этологии, генетики, эволюции и другого.

С победой школьников поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря как тщательной подготовке самих школьников, так и серьезному вкладу их тренеров и педагогов.

«Это заслуженная личная победа каждого из вас и еще одна победа российской системы образования, которая в очередной раз доказала свою эффективность. Уверен, такое достижение на международном уровне задаст высокую планку для дальнейших профессиональных успехов ребят», — заключил министр.

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