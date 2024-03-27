Подмосковье 27 марта 2024, 12:27 Школьники из Долгопрудного получили письма от пенсионеров в рамках акции «Внуки по переписке» Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

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Учащиеся 5, 10 и 11 классов гимназии в Долгопрудном приняли участие в акции «Внуки по переписке». Ребята написали письма пенсионерам и уже получили ответы.

«Современные дети, поколение мессенджеров — никто и никогда из них не получал бумажные письма-ответы. Это было впервые в их жизни, и восторг был соответствующий», — сообщила советник директора гимназии № 13 по воспитанию Людмила Косякова.

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Ребята получили пят писем: некоторые были небольшие, но очень душевные, другие — большие и подробные. Так, например, одна бабушка в письме рассказала о своей жизни: о детстве, работе, путешествиях.

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