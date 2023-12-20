Подмосковье 20 декабря 2023, 15:43 Школьники из Дмитрова приняли участие в Кремлевском благотворительном кадетском бале Unsplash

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Ребята из Дмитровского округа стали участниками международного Кремлевского благотворительного кадетского бала. В этом году мероприятие посетили около трех тысяч лучших кадетов, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, патриотических и военно-спортивных клубов, детских социальных учреждений и школ.

Кадетский бал проводится в Москве с 2016 года. Проект реализуют при участии администрации президента России, Министерства иностранных дел, Министерства обороны России, других министерств и ведомств.

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Особыми гостями праздника стали представители зарубежных государств, в том числе молодежь из Республики Замбия, Республики Сьерра-Леоне, Кыргызской Республики, Многонационального Государства Боливии, Сирийской Арабской Республики, Республики Узбекистан, Государства Катар, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Также бал посетили участники специальной военной операции, Герои России и Советского Союза, иностранные послы.

Дмитровский округ на балу представляли кадеты из Деденевской школы. За особые успехи в учебе и спорте ребят наградили медалями.

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