Подмосковье 25 марта 2024, 13:00 Школьники из Дмитрова примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады Unsplash

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Школьники из Дмитрова продемонстрируют свои знания на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Учащиеся гимназии «Логос» получили шанс участвовать благодаря высоким результатам на региональном этапе.

Московскую область будут представлять Тимофей Пасечнюк, Варвара Ершова, Алиса Черноглазова, Дарья Москалюк и другие школьники. На региональном этапе олимпиады представили 26 предметов. В ней участвовали 20 школ округа.

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Всего учащиеся из Дмитрова завоевали 160 призовых мест (22 победителя и 138 призеров), что на девять мест больше, чем в прошлом году. Среди лидеров — школа «Логос», учащиеся которой завоевали 48 призовых мест, гимназия «Дмитров», удостоившаяся 24 наград, а также лицей № 4 и школа № 10 с УИОП.

«Мы гордимся нашими ребятами и радуемся их успехам!» — указал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он добавил, что высокие результаты школьников из Дмитрова демонстрируют, что система образования развивается в правильном направлении. Кроме того, Поночевный поблагодарил педагогов и родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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