26 марта 2024, 09:42
Школьники из Черноголовки присоединились к акции «Цветок надежды»
Белые цветы в память о жертвах теракта в Подмосковье изготовили школьники Черноголовской СОШ. Занятие прошло в рамках «Разговоров о важном».
Ребятам рассказали о терроризме и о том, как в России ведется борьба с ним. Поговорили, как можно помочь пострадавшим при теракте, о важности соблюдения правил безопасного поведения. Учителя рассказали ребятам, что терроризм не имеет национальности и важно сплотиться перед общей бедой, не давая врагам развязать межнациональную вражду внутри нашей страны.
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В память о жертвах жестокого теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле», школьники изготовили бумажные крокусы.
Подобные акции прошли во всех городах Подмосковья.
Школьники
Черноголовка
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