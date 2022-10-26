Школьники из Черноголовки понаблюдали за солнечным затмением через телескопы | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 09:34 Школьники из Черноголовки понаблюдали за солнечным затмением через телескопы

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Дети из Черноголовки смогли понаблюдать за частичным солнечным затмением на школьном стадионе. Для них подготовили мощные телескопы и бинокли со специальными фильтрами.

Облака рассеялись вовремя, и каждый смог увидеть уникальное природное явление.

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«Это достаточно редкое явление. И я это вижу второй раз в жизни. Это очень увлекательно, интересно», — поделилась школьница Анастасия Шарапова.

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Затмение в Подмосковье началось в 12:25 и завершилось в 14:51. Во время его пика в 13:39 Луна закрыла Солнце на 63%.

«Надо понимать то, что есть важные вещи на земле, глобальные, которые вообще неизменны. А есть менее важные. Мы привыкли ходить по плоскости X-Y. Оказывается, есть еще куча всего там, наверху. Оно все не зависит от наших потуг. Мы можем только наблюдать, пытаться объяснить это», — поделился астроном-любитель Тимур Сагдулин.