Подмосковье 07 февраля 2023, 16:04 Школьники из Чехова отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля

Читать 360tv в

Школьники и педагоги гимназии № 2 в Чехове отправили подарки и гумпомощь для бойцов СВО к 23 февраля. Посылки будут отправлены в Луганск 17 февраля.

«Сегодня мы передали очередную партию гуманитарной помощи в сообщество „Надежный тыл“. Ребята подготовили праздничные подарки раненым бойцам в Луганск», — сообщила заместитель директора гимназии № 2 Елена Дузенко.

Реклама

Отмечается, что чеховское учебное учреждение помогает бойцам в зоне СВО уже несколько месяцев.

Реклама

«Сейчас собрали вещи и подарки раненым бойцам в Луганскую область. Там находится наш врач из Чехова, который ушел добровольцем», — рассказала волонтер сообщества «Надежный тыл» Ольга Заболотная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что любые их вопросы не останутся без внимания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».