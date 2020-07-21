«Мы по ней очень скучали». Школьники из Чехова навестили свою учительницу и помогли ей по дому

Ребята из Новобытовской школы в Чехове за время самоизоляции и каникул соскучились по своей учительнице физкультуры. Они решили не ждать встречи в сентябре и пришли к ней в гости.

Ребята и грядки пропололи, и цветы полили, и траву покосили. За два месяца каникул дети соскучились по учительнице физкультуры Ларисе Николаевне и решили сделать преподавателю сюрприз.

Школьники говорят, что самые лучшие спортсмены учились и учатся как раз у Ларисы Николаевны. И помочь любимому педагогу детям в радость.

Хозяйка дома в ответ на заботу и помощь от ребят напоила их чаем с печеньем. В следующий раз пообещала испечь что-нибудь вкусное.

Подробности — в сюжете канала «360».