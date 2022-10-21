Школьники из Балашихи заняли 7 место на Всероссийском конкурсе инспекторов дорожного движения | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 19:31 Школьники из Балашихи заняли 7 место на Всероссийском конкурсе инспекторов дорожного движения

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Государственная автоинспекция наградила учеников школы в Балашихе за то, что они приняли участие во Всероссийском конкурсе инспекторов дорожного движения. Конкурс назывался «Безопасное колесо-2022». Оказалось, что дети в итоге смогли занять четыре призовых места. Они оказались на седьмом месте в общекомандном зачете. Сам финал конкурса состоялся на территории Калуги с 22 по 29 сентября.

В целом за победу соревновались 84 команды со всей России. Ученики именно этой школы оказались на втором месте на некоторых этапах — например, по ОБЖ или в творческом конкурсе. В целом конкурс включал себя шесть этапов. Отличиться детям не удалось в фигурном вождении велосипеда. В целом в команде «Дорожный надзор» играли ученики шестых и четвертых классов. Среди участников — Константин Снапко, Мария Рыжова, Дарья Кобзева и Гордей Гришин.

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«Ребята проделали огромную работу. Мы очень довольны результатом. Наших детей на сцене чествовали 6 раз! По итогам индивидуальных зачетов они будут внесены во всероссийскую базу одаренных детей. Подарки были очень хорошие. Ребята получили наушники, умные пеналы, планшеты и технику для съемки видео. У нас было столько подарков, что пришлось заказывать дополнительную машину», — сказала заместитель директора школы № 30 Татьяна Шеремет.

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По приезде домой детей чествовали в том числе и в Госавтоинспекции Подмосковья. Всем участникам соревнований выдали грамоты, гироскутеры, защитное оборудование для них. Потом со своими поздравлениями выступили и сами представители Госавтоинспекции Балашихи.

Историей подготовки детей к этому конкурсу поделилась педагог-организатор школы Светлана Стрюкова. В целом подготовительные работы заняли примерно пять месяцев. Помощь оказывали даже сотрудники администрации.

Такой конкурс каждый год проводится силами Министерства просвещения России вместе с МВД. В этом году был особенный повод — мероприятие посвятили 90-летию образования службы пропаганды безопасности дорожного движения.