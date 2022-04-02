Школьники из Балашихи в торжественной остановке получили первые паспорта

Серьезные лица, волнение в глазах — восемь школьников Балашихи получили свои первые паспорта в торжественной обстановке и из рук главы городского округа Сергея Юрова.

«Получение паспорта — это не просто документ, это получение определенных прав, обязанностей как граждан нашей большой страны. И, конечно, это определенный жизненный рубеж 100%», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Акция «Мы — граждане России!» проходит по всей стране. Так подростки прочувствуют важность момента. Свой первый паспорт получила Татьяна С., девушка занимается гимнастикой и волонтерством. Поддержать в важный день пришли родители.

Торжественная церемония вручения паспортов проходит несколько раз в год. Ребятам вручили также подарки: книги о городе и героях Балашихи.

Наверно, они ощутили этот груз ответственности, потому что теперь нельзя сделать что-то и не ответить за свой поступок. С другой стороны, если ты что-то делаешь во благо, это тоже отмечается всем сообществом, всей страной Лилия Татевосян Заместитель главы администрации городского округа Балашиха

Документы получили и пообщались с руководством города за чашкой чая. Поговорили на актуальные темы. Самый волнующий вопрос у подростков был: что будет, если потеряешь паспорт? В этом случае придется заплатить штраф, подать заявление в полицию и делать новый документ.