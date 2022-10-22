Школьники из Балашихи стали призерами Всероссийского конкурса инспекторов дорожного движения | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 15:05 Школьники из Балашихи стали призерами Всероссийского конкурса инспекторов дорожного движения

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Учеников школы № 30 Балашихи за участие во Всероссийском конкурсе инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2022» наградила Госавтоинпекция. Ребята заняли четыре призовых места.

Ученики, представлявшие на конкурсе городской округ Балашиха, стали седьмыми в общекомандном зачете. Финал конкурса с 22 по 29 сентября проходил в Калуге.

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Всего 84 команды со всей России сражались за победу в конкурсе. Состязание включало в себя шесть этапов.

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В этапах «Знатоки правил дорожного движения», «ОБЖ» и творческом конкурсе ребята из Балашихи стали вторыми. Третий результат балашихинцы показали в этапе «Знатоки оказания первой медицинской помощи» и пятый — в этапе «Автогородок».

Команду ребят из Балашихи «Дорожный дозор» составили ученики шестого и четвертого классов: Константин Снапко, Мария Рыжова, Дарья Кобзева и Гордей Гришин.

«Ребята проделали огромную работу. Мы очень довольны результатом. Наших детей на сцене чествовали шесть раз! По итогам индивидуальных зачетов они будут внесены во всероссийскую базу одаренных детей. Подарки были очень хорошие. Ребята получили наушники, умные пеналы, планшеты и технику для съемки видео. У нас было столько подарков, что пришлось заказывать дополнительную машину», — отметила заместитель директора школы № 30 Татьяна Шеремет.

После возвращения домой ребят чествовала Госавтоинспекция Подмосковья. Школьникам вручили грамоты и подарки — гироскутеры и защитное оборудование для них. А после этого детей поздравила и Госавтоинспекция Балашихи.

Подготовка к конкурсу заняла у ребят пять месяцев. Об этом рассказала педагог-организатор школы № 30 Светлана Стрюкова. Ученикам помогали сотрудники администрации, Госавтоинспекции и балашихинской автошколы. Два раза в неделю дети посещали автошколу, где изучали правила дорожного движения и правила оказания первой медицинской помощи.

«Мы ответственно подошли к подготовке и не хотели подвести всех, кто в нас верил. Было очень интересно. Дети приобрели огромный опыт. Наши ребята оказались самыми маленькими на конкурсе. Борьба была очень сложная, но они очень сильно старались и достойно выступили», — сообщила Светлана Стрюкова.

Всероссийский конкурс инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» ежегодно совместно с МВД России проводит министерство просвещения Российской Федерации.

В этом году конкурс посвятили 90-летию образования службы пропаганды безопасности дорожного движения.