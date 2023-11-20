20 ноября 2023, 18:35
Школьники из Балашихи сплели маскировочные сети бойцам СВО
Дети на каникулах присоединились к активистам и плетут с ними маскировочные сети. Ученики школы № 15 в Балашихе трудятся с группой «Заряночка».
Маскировочные сети ребята плетут уже вторые каникулы подряд. Защитные элементы они отправят бойцам в зону проведения специальной военной операции.
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«Это, конечно, патриотическое воспитание, развитие высоких нравственных качеств. Детям приятно, что они тоже внесут свой вклад в победу. Мы все хотим, чтобы эти сети спасли жизни наших солдат», — сказала учитель школы № 15 Ольга Вялова.
Также дети делают открытки, пишут письма военнослужащим. Школьники отправят их бойцам вместе с маскировочными сетями.
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Дети
Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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