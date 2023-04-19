Подмосковье 19 апреля 2023, 08:30 Школьники из Балашихи помогли потушить сгоревшее поле в микрорайоне Южном

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Шестиклассники из Балашихи помогли потушить сгоревшее поле недалеко от своей школы в микрорайоне Южном. Ребята спасли от огня ежика и молодые ели.

Школьники набирали воду и тушили возгорания на траве, не подпуская пламя к недавно посаженным молодым елям. Один из мальчиков увидел на земле, пострадавшего в огне ежика. Ему опалило колючки на боку. Ежа облили водой и отнесли в лес.

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Затем Настя, Костя, Кирилл, Ибрагим и Богдан обошли территорию и убедились, что трава больше нигде не горит. Об этой истории рассказал в социальных сетях местный житель, который тушил поле вместе с ребятами. Приехавшие на место пожарные пожали ребятам руки и поблагодарили за смелый поступок.

После ребята поспешили в школу № 22, чтобы поделиться историей с классным руководителем. Учительница Татьяна Середа сказала, что очень гордится своими учениками.

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