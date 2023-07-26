Подмосковье 26 июля 2023, 15:09 Школьники из Балашихи победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена» Дмитрий Маркин / Пресс-служба министерства образования Московской области

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Мария Трухина из школы № 26 и Дмитрий Маркин из гимназии № 11 в Балашихе победили на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финал мероприятия провели в детском центре «Артек», сообщили в министерстве образования Московской области.

На конкурсе Подмосковье представили 25 учеников 5-7 классов. Они в течение четырех дней решали групповые и индивидуальные задания.

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Главным призом соревнования станет поездка с маршрутом из Санкт-Петербурга во Владивосток этой осень. Победители увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный. В путешествие отправятся 300 детей.

«В общей сложности финал объединил 700 школьников из всех субъектов России. Среди подмосковных школьников 12 человек стали победителями, а 13 — призерами», — добавили в ведомстве.

Кроме школьников из Балашихи победительнице стала Аксинья Герастова из Химкинского Лицея № 21.

Нынешний год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что трое учащихся из Физтех-лицея имени Капицы выиграли золотые медали на физической олимпиаде в Токио. Для них и других одаренных детей в Подмосковье действует система поощрения.

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