Подмосковье 16 июня 2023, 12:23 Школьники из 8 округов Подмосковья набрали 100 баллов по двум предметам ЕГЭ

Читать 360tv в

Первых мультистобалльников ЕГЭ назвали в Подмосковье. Ребята из восьми округов набрали максимальное количество баллов по двум предметам. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

На данный момент в Московской области известны результаты по русскому языку, литературе, химии и профильной математике.

Реклама

«Выпускники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, это большой успех. Мультистобалльники и их педагоги получат от области денежное вознаграждение», — добавила Каклюгина.

Ребята получат по 100 тысяч рублей, а учителя, подготовившие двух и более учеников с наивысшим баллом, — по 150 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона. По его словам, сейчас востребованны люди, которые умеют работать не только руками, но и головой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».