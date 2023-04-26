Подмосковье 26 апреля 2023, 15:49 Школьники из 5 округов Подмосковья победили на конкурсе предпринимательских проектов Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Победителей конкурса школьных бизнес-проектов назвали в Подмосковье. Ими стали семеро человек из пяти городских округов, которые предложили самые разнообразные стартапы — от традиционной пирожковой до сложных финансовых инструментов.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что в очный тур конкурса прошли 22 проекта из представленных 200. Старшеклассники озвучили свои идеи в разных отраслях экономики, а защищать стартапы пришлось в присутствии жюри, в состав которого вошли эксперты АСОУ, представители бизнеса, подмосковные учителя.

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По итогу конкурса были выбраны победители в каждой из семи номинаций. Лучшим проектом в сфере производства назвали работу «Подарок, который запомнится каждому» от Анастасии Антошкиной из Раменской СОШ № 9. Еще двое ребят из этого городского округа стали победителями в категориях инновационных технологий и истории: это Андрей Валенчук из МОУ «Гимназия г. Раменское» и Екатерина Акмаева из Ново-Харитоновской СОШ № 10. Первый представил разработку для управления финансовым благосостоянием клиента «Cash Advisor», а вторая — серию развивающих игр.

В сфере экологии победила работа «Один источник — производство одноразовой посуды из листьев» Ксении Диянской из лицея № 13 Химок. Лучшим социальным проектом признали идею стоматологической клиники для инвалидов от Катерины Захаровой из СОШ № 15 в Красногорске.

Роман Щербаков, Артем Белов и Максим Талдыкин из Богородского округа победили с проектом пирожкового киоска. Андрей Любимкин и Артем Кудряшов из гимназии № 21 в Электростали получили признание за идею сервиса для создания туристических маршрутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.

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