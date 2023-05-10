Подмосковье 10 мая 2023, 10:15 Школьники и учителя из Луганска побывали на Дне Победы в Чехове пресс-служба администрации г. о. Чехов

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Дети и педагоги из школы № 37 имени Линева в Луганске приехали в Чехов на День Победы. Ребят ждет насыщенная программа с экскурсиями и развлечениями.

«По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева полгода назад мы взяли шефство над школой № 37 в Луганске. Мы уже три раза были у них, привозили гуманитарную помощь. Теперь дети и педагоги впервые приехали к нам», — говорит глава Чехова Григорий Артамонов.

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Ребята приняли участие в городских торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Они побывали в школе № 10, познакомились с учебным процессом и местными учащимися. Встретились также с ребятами из чеховской школы № 3, потом побывали в веревочном парке. Впереди гостей ждут интересные поездки.

«Мы одна большая семья и разделяем переживания, боль и горечь, которые коснулись нашей страны. Да, нам нелегко сейчас, но победа будет за нами!» — подытожил глава городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил парад на Красной площади вместе со старшим сыном. По его словам, самое главное сейчас — сохранять историческую память о подвигах предков.