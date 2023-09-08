Подмосковье 08 сентября 2023, 13:13 Школьники и студенты совершили свыше 420 тысяч поездок на автобусах «Мострансавто» по ученической карте за неделю Минтранс Подмосковья

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Школьники и студенты Подмосковья совершили свыше 430 тысяч поездок на автобусах «Мострансавто» по картам «Стрелка» учащегося с начала сентября. они дают возможность сэкономить на проезде от 50%.

Как рассказали в Мострансавто, самыми востребованными маршрутами у школьников и студентов стали № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка», № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» и № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». При этом больше всего поездок было зарегистрировано на автобусах № 12 в Ногинске, это 65,2 тысячи.

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Баланс ученических карт необходимо своевременно пополнять и обеспечивать подростков документами, подтверждающих возраст. Платить со скидкой также можно при помощи банковской карты «Мир» с привязанной к ней через «Госуслуги» льготой.

В ведомстве добавили, что закон запрещает принудительно высаживать пассажиров в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослого.

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