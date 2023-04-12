Подмосковье 12 апреля 2023, 12:04 Школьники и студенты совершили почти 30 миллионов поездок в автобусах Подмосковья с начала учебного года

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С начала учебного года учащиеся Подмосковья совершили более 28 миллионов поездок по карте «Стрелка» учащегося. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными маршрутами среди школьников и студентов стали: трамвай № 2 «улица Спирина — Поликлиника — площадь Советская — Голутвин — завод ЖБИ — улица Спирина» и № 4 в Коломне с показателями почти в 285 тысяч поездок каждый. Также популярными стали маршруты: № 9 «Доможирово — улица Климова — поселок Октября — Доможирово» и № 19 «Доможирово — поселок Октября — улица Климова — Доможирово» в Ногинске.

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Карта «Стрелка» предоставляет специальные тарифы. С ее помощью экономия на проезде в месяц за первые 35 поездок составляет 50%, с 36-й поездки — до 99% от тарифа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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