Подмосковье 17 ноября 2023, 15:26 Школьники и студенты совершили более 6 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто» с начала года АО "Мострансавто"

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Учащиеся Подмосковья совершили более 6,5 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто» с начала года. Самым востребованным маршрутом у школьников и студентов стал № 22 в Пушкино.

В число лидеров также вошли маршруты № 21 «станция Пушкино — Красноармейск» и № 2 «Вокзал — Ларино». Школьники и студенты оплачивали проезд с помощью карты «Стрелка» и карты учащегося сельской местности.

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Оплачивая проезд данным способом можно экономить от 50% до 99%. Также для учащихся Московской области есть возможность оплачивать проезд банковскими картами, сохранив льготы «Стрелки». Для этого необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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