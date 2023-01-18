Подмосковье 18 января 2023, 15:59 Школьники и студенты Подмосковья совершили около 3 тысяч льготных поездок в автобусах с начала года

Читать 360tv в

Новая льготная система оплаты проезда в автобусах Подмосковья действует для школьников и студентов с начала года. За это время учащиеся совершили более 3 тысяч транзакций, 55% из которых зафиксировано на маршрутах «Мострансавто».

Суть данной системы оплаты заключается в том, что школьники и студенты Московской области могут оплачивать проезд банковскими картами, при этом пользуясь привычными скидками ученической карты «Стрелка». Отмечается, что на сегодняшний день поступило порядка тысячи заявлений на оформление льготы на карту «Мир».

Реклама

«Помимо удобства в использовании одной карты, родители также могут отслеживать счета ребенка в мобильном приложении банка, не забывая вовремя пополнять баланс карты», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

Чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Кроме того, баланс со «Стрелки» можно перенести на банковскую карту. Сделать это можно через личный кабинет на сайте strelkacard.ru.

Первые 35 поездок по карте учащегося позволяют экономить до 50% от тарифа, с 36 поездки — до 99%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».