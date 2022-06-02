Школьники и студенты Подмосковья с начала года совершили 16 млн поездок на автобусах

Школьники и студенты в Московской области с начала года совершили почти 23 миллиона поездок на общественном транспорте, причем 16 миллионов поездок пришлись на автобусы. Об этом со ссылкой на данные Минтранса Подмосковья рассказала зампред правительства региона Анна Кротова.

Самым популярным видом транспорта стали автобусы, на которых школьники и студенты перед летними каникулами совершили около 16 миллионов поездок по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Это на 13% больше, чем в тот же период прошлого года. Больше всего поездок — в автобусах крупнейшего регионального перевозчика «Мострансавто», который перевез школьников и студентов 9,3 миллиона раз.

«Напомню, что по картам учащегося в автобусах для школьников и студентов действует скидка на проезд, можно сэкономить от 50 до 99% за поездку», — отметила Кротова.

Чаще всего школьники и студенты пользовались транспортной картой в Богородском округе, где число поездок составило почти миллион. Самым популярным стал маршрут № 9 «Доможирово — улица Климова — поселок Октября — Доможирово». Второе и третье места заняли маршруты № 2 и № 4 в Коломне.

Еще около семи миллионов поездок учащиеся совершили на подмосковных электричках, из них свыше 6,3 миллиона поездок — в поездах ЦППК. Самым популярным направлением стало Ярославское, где совершено почти два миллиона поездок.

Ранее Кротова сообщила о начале продаж карт «Тройка» на автовокзалах Подмосковья.