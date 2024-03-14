Подмосковье 14 марта 2024, 15:37 Школьники и студенты Подмосковья отправили более 25 тысяч писем в дома престарелых с начала года Навигаторы Детства

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Учащиеся школ и колледжей Подмосковья участвуют в акции «Внуки по переписке». В Министерстве образования Московской области уточнили, что с начала года в интернаты и дома престарелых отправили почти 26 тысяч писем.

Акция направлена на поддержку жителей интернатов. С ее помощью пожилые люди могут почувствовать себя нужными и важными. Как отметил региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Святослав Громов, мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания.

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«Каждому из нас хочется чувствовать себя любимым, общаться и делиться своими радостями и проблемами, получать поддержку и давать советы тем, кто в них нуждается. Наши бабушки и дедушки — не исключение», — поделился студент Одинцовского техникума.

Напомним, что присоединиться к акции может любой желающий. Письма в дома престарелых отправляют круглый год.

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