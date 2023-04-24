Подмосковье 24 апреля 2023, 14:23 Школьники и студенты Подмосковья обсудили выбор будущей профессии на «Разговорах о важном» Колледж "Подмосковье"

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Очередной урок «Разговоры о важном» прошел в школах и колледжах Подмосковья. В его рамках учащиеся обсудили День труда, а также выбор будущей профессии.

В министерстве образования Московской области отметили, что подобные уроки проводятся в регионе по понедельникам. Еженедельно в них принимают участие более миллиона школьников и студентов.

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«Ребята выполняли интерактивные задания, обсуждали выбор будущей профессии», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового корпуса гимназии № 7 в Чехове. Проект позволит разгрузить гимназию, а также школы № 1 и № 3.

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