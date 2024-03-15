Подмосковье 15 марта 2024, 12:03 Школьники и студенты Подмосковья изготовили более 42 тысяч окопных свечей для бойцов СВО с начала года Навигаторы Детства

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Школьники и студенты из Подмосковья изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов СВО в рамках акции «Огонь поддержки». Ее проводили в школах и колледжах с начала года.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьники и студенты изготавливали окопные свечи в свободное от уроков время под руководством педагогов. Их бойцы будут использовать для освещения помещений и разогревания еды.

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«Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников. Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», — отметил региональный координатор проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Подмосковье Святослав Громов.

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