Подмосковье 21 апреля 2024, 21:32 Школьники Чехова поработали в администрации округа Телеканал «360»

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В преддверии Дня местного самоуправления школьники из гимназии № 2 городского округа Чехов получили уникальный шанс попробовать себя в роли заместителей главы администрации. Этот необычный опыт позволил ребятам на несколько часов окунуться в профессиональную деятельность местных чиновников.

«Люди на местах делают ту основную работу, которая помогает создать блага нашим жителям. Сегодня мы в расширенном составе попытаемся окунуться в эту работу», — поделился глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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В эксперименте приняли участие 16 старшеклассников — отличники, победители олимпиад и лидеры школьного самоуправления. Ребят разделили по интересам, и они отправились посетить различные объекты городского округа: спортивные центры, дома культуры, проверили состояние дорог и очистных сооружений.

Школьникам также попробовали силы в законотворческой работе. Председатель местного совета депутатов Галина Козина рассказала о взаимодействии с жителями и контроле за работой местной администрации. На ее рабочем столе школьники увидели книги почетных жителей округа и тех, кто был отмечен званием «Гордость и слава».

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