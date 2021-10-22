Школьники городского округа Чехов оценили готовность коммунальщиков к зиме

Коммунальные службы Чехова провели ежегодный смотр техники перед приходом зимы. Готовы бороться с непогодой 48 единиц — снегоуборочные машины, тракторы, грейдеры и другая спецтехника. В полном объеме также были закуплены реагенты для борьбы с гололедом.

Глава муниципалитета Григорий Артамонов проверил готовность техники и нашел его удовлетворительным. Он также сообщил, что привиты 100% работников коммунальных служб. Это 185 человек.

К зимнему сезону закупили новые машины — комбинированные дорожные и автомобили-вышки. Первые способны как убирать снег, так и разбрасывать песок по тротуарам. Вторые — позволят сбивать с крыш сосульки. На случай обильных снегопадов подготовлены резервные машины и дополнительные бригады.

«Мы готовы на 100%, проверили технику, измерили атмосферу в коллективе, у нас 100% всех сотрудников привиты, а техника прошла подготовку», — заявил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Начальник транспортного отдела МБУ «Чеховское благоустройство» Олег Потапов сообщил главе о готовности электромонтеров к работе в условиях зимы.

На смотре спецтехники присутствовали учащиеся четвертых классов школы № 10. Им позволили познакомиться с машинами поближе — забраться в кабину и послушать лекцию сотрудников коммунальных служб о назначении каждого агрегата.

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