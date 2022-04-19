Школьники Богородского округа собрали гумпомощь жителям Донбасса

В центре образования № 2 Ногинска с самого утра многолюдно. Школьники и их родители активно приносят товары первой необходимости. Их планируют передать жителям Донбасса. Вещи складывают в картонные коробки, сюда же ребята вкладывают свои рисунки и письма со словами поддержки.

Учитель географии общеобразовательного центра № 2 Елена Тащенко рассказала, как много люди приносят детского питания и сладостей для детей.

«Так много было доставлено нам сюда детского питания и сухие смеси, и соки, и пакетированное детское питание, макароны, гречка, сахар, чай, кофе. Очень много сладостей. И дети говорят: ну ребята ведь любят вкусняшки. Поэтому это очень трогательное мероприятие», — отметила Елена.

Такие же мероприятия проходят в каждом образовательном центре Богородского округа. Акция «Доброе дело», буквально, захватила округ. Сотни постов в соцсетях, тысячи людей, желающих помочь.

Депутат Госдумы Александр Толмачев уверен, что эта помощь необходима.

«Там реально гуманитарная катастрофа. Эта поддержка, которую мы здесь оказываем, она может быть кажется маленькой, но из мелочей складываются большие добрые проекты», — отметил депутат.

К акции уже активно подключаются общественники, волонтеры и депутаты. Но здесь они не представители своих организаций, а, прежде всего родители, чутких к чужой беде ребят.

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Константин Бакшеев тоже пришел поучаствовать в акции.

«Кто-то учился и пришел в родную школу, кто-то патронирует школы. У кого-то учатся дети, как у меня. Во второй школе имени Короленко учится мой старший сын и я, конечно, здесь», — сказал Бакшеев.

«У нас очень сильны традиции взаимопомощи, взаимовыручки. Мне кажется, никому ничего не надо даже объяснять в части полезности и необходимости этой акции. Каждый по зову своего сердца идет. И просто у нас это природой заложено», — говорит об акции заместитель главы администрации Богородского городского округа Эдуард Потапов.

Этот благотворительный проект придумали подмосковные школьники и его поддержал губернатор Андрей Воробьев. Отклик жителей — колоссальный, делятся организаторы и сами участники.

Всего за неделю подмосковные школы собрали почти 350 тонн гуманитарной помощи. Часть уже уехала к границе. Акция продолжается, каждый желающий может принять в ней участие.