Школьники Балашихи овладели искусственным интеллектом

В Балашихе в гимназии № 11 восьмиклассникам на уроке информатики рассказали о принципах работы искусственного интеллекта. Дети применили знания на практике, создав электронного помощника для учителя математики.

Тематический урок провели 18 октября. Школьникам рассказали, как работает ИИ, где эта технология применяется в повседневной жизни, а затем предложили создать электронного помощника.

«Дети загружали и сортировали данные, которые относятся к блоку математики, а затем наблюдали за работой и исправляли ошибки. В итоге получилась программа, способная проверять тетради вместо учителя и даже выставлять оценки», — рассказала учительница информатики Оксана Галкина.

Ученик восьмого класса Виктор рассказал, что сначала они отделяли задания, связанные с математикой, от тех, которые к ней не относятся. А затем составляли алгоритм проверки заданий и следили, чтобы в работе не возникало ошибок.

«Система была мне понятна, поэтому на выполнение у меня ушло всего около 10 минут», — признался восьмиклассник.

Уроки «Искусственный интеллект в образовании» проводятся в школах Балашихи с 27 сентября по 27 октября. Они ориентированы на учащихся всех классов. Уроки приурочены к Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».