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    19 октября 2021, 19:25

    Школьники Балашихи овладели искусственным интеллектом

    Ученикам школы в Балашихе объяснили принцип работы искусственного интеллекта

    Александр Блинов

    В Балашихе в гимназии № 11 восьмиклассникам на уроке информатики рассказали о принципах работы искусственного интеллекта. Дети применили знания на практике, создав электронного помощника для учителя математики.

    Школьники Балашихи овладели искусственным интеллектом

    Тематический урок провели 18 октября. Школьникам рассказали, как работает ИИ, где эта технология применяется в повседневной жизни, а затем предложили создать электронного помощника.

    «Дети загружали и сортировали данные, которые относятся к блоку математики, а затем наблюдали за работой и исправляли ошибки. В итоге получилась программа, способная проверять тетради вместо учителя и даже выставлять оценки», — рассказала учительница информатики Оксана Галкина.

    Ученик восьмого класса Виктор рассказал, что сначала они отделяли задания, связанные с математикой, от тех, которые к ней не относятся. А затем составляли алгоритм проверки заданий и следили, чтобы в работе не возникало ошибок.

    «Система была мне понятна, поэтому на выполнение у меня ушло всего около 10 минут», — признался восьмиклассник.

    Уроки «Искусственный интеллект в образовании» проводятся в школах Балашихи с 27 сентября по 27 октября. Они ориентированы на учащихся всех классов. Уроки приурочены к Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».