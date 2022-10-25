Школьники Балашихи написали письма участвующим в спецоперации военным | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 03:33 Школьники Балашихи написали письма участвующим в спецоперации военным Телеканал "360"

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Ученики балашихинских школ написали письма военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. В своих посланиях дети пожелали бойцам справиться со всеми трудностями и как можно скорее вернуться домой.

Свои пожелания и добрые слова школьники пишут от руки и упаковывают в конверт. Далее «Волонтеры Подмосковья» из Регионального ресурсного центра передают эти письма вместе с гуманитарной помощью в зону проведения спецоперации и в воинские части. Военные читают послания и оставляют себе на память в качестве талисмана.

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«Я знаю, что ваша служба нелегка, но очень важна для страны. Желаю справиться с трудностями, которые встречаются на вашем жизненном пути», — написал один из ребят.

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«Хочется поддержать тебя всеми силами и я надеюсь, что это письмо придаст тебе хоть немного сил и уверенности в том, что мы верим в вас и благодарим за все», — обратился к солдату еще один школьник.

Такая добрая детская поддержка не оставила военнослужащих равнодушными. Бойцы из воинской части в Мулино передали ответное письмо детям из Балашихи.