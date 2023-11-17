17 ноября 2023, 12:26
Школьникам в Лобне напомнили о правилах безопасности зимой
Сотрудники отдела по территориальной безопасности и противодействию коррупции администрации городского округа Лобня провели занятия с учащимися городских школ № 5 и № 6. Ребятам напомнили, почему зимой очень важно соблюдать правила безопасности
Школьники услышали, почему зимой недопустимо находиться на замерзших водоемах, узнали о правилах безопасного поведения около прудов и озер. Напоследок ребятам вручили памятки с подробным описанием действий в экстренных ситуациях.
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Сотрудники администрации и специальных служб Лобни регулярно проводят занятия по безопасности с воспитанниками школ и детских садов. Ребята узнают на таких встречах полезную информацию и вспоминают правила безопасности.
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Лобня
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