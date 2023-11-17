Подмосковье 17 ноября 2023, 12:26 Школьникам в Лобне напомнили о правилах безопасности зимой Пресс-служба администрации города или района

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Сотрудники отдела по территориальной безопасности и противодействию коррупции администрации городского округа Лобня провели занятия с учащимися городских школ № 5 и № 6. Ребятам напомнили, почему зимой очень важно соблюдать правила безопасности

Школьники услышали, почему зимой недопустимо находиться на замерзших водоемах, узнали о правилах безопасного поведения около прудов и озер. Напоследок ребятам вручили памятки с подробным описанием действий в экстренных ситуациях.

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Сотрудники администрации и специальных служб Лобни регулярно проводят занятия по безопасности с воспитанниками школ и детских садов. Ребята узнают на таких встречах полезную информацию и вспоминают правила безопасности.

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