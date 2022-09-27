Школьникам в Королеве вручили первые в их жизни паспорта | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:44 Поделиться Telegram

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Viber Школьникам в Королеве вручили первые в их жизни паспорта

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В Королеве, в интерактивном молодежном центре «Космос», состоялось вручение первых паспортов юным жителям округа. С важным событием ребят и их родителей поздравил первый заместитель председателя городского Совета депутатов Дмитрий Денисов.

«Хочу пожелать, чтобы вы стали настоящими гражданами нашей страны. Чтобы вы радовали своих родных, близких, чтобы они могли вами гордиться», — сказал Дмитрий Денисов.

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Вместе с паспортами школьникам вручили Конституцию, обложку и открытку от губернатора Подмосковья.

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Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов. Сделать это нужно в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.

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