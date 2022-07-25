Школьникам устроили экоэкскурсию по полигону «Кучино»

Полигон «Кучино» — один из самых ярких и масштабных экопроектов. Еще четыре года назад здесь была одна из самых больших свалок в стране. Сейчас на этом месте рукотворная сопка, покрытая растительностью.

Полигон продолжают облагораживать, и некоторые идеи подают юные специалисты — воспитанники экологического лагеря.

«Основная цель этого проекта — придать новый статус этой территории, которая в дальнейшем будет благоустроенна. Соответственно, мы хотим, чтобы наше молодое поколение, граждане понимали, что на самом деле здесь происходит, что эта территория под присмотром», — отметил директор молодежного эколагеря Антон Орешков.

Посмотреть, как все устроено на полигоне, пришли 92 подростка. В программе экскурсии зарядка, танцы и мастер-классы. В «Кучино» можно посмотреть на город с высоты, также отсюда отлично видна газовая станция.

Источник фото: телеканал «360»

За время присутствия в лагере подростки получают много новой информации об экологии окружающей среды.

«До эколагеря я не разделял мусор вообще, то есть все клал в одно место. А потом, после эколагеря, я понял, что разделять мусор — это очень полезно, потому что это очень выгодно для природы. Потому что нам еще дальше жить в этой среде. Поэтому я начал дома разделять мусор», — поделился воспитанник лагеря Александр Капустин.

Последняя смена детского лагеря заканчивается 31 июля. За два месяца работы лагеря 165 подростков стали больше разбираться в вопросах экологии.