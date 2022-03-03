Школьникам Солнечногорска расскажут о сортировке отходов на уникальных уроках

В школах Солнечногорска пройдут уникальные уроки экологической физкультуры. Уникальный проект запустил региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоПромСервис» вместе с администрацией городского округа.

Целью проекта станет развитие системы раздельного сбора мусора, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

Технологию и наполнение уроков разработали в АНО «ЭкоСпорт». Организация хорошо известна жителям Солнечногорска по проведению необычных спортивных игр — ЭкоХоккей, ЭкоГольф и ЭкоКорнХол. Проекты не имеют аналогов в России.

Образовательные занятия в школах проведут профессиональные тренеры. Они не только покажут и расскажут ребятам, как правильно сортировать отходы, но и обучат навыкам игры в баскетбол, футбол и организуют участие учеников в специальных эстафетах.

В рамках одного урока дети смогут погрузиться в мир сортировки и переработки отходов и улучшить свои спортивные показатели.

«В декабре прошлого года на территории Солнечногорска региональный оператор „ЭкоПромСервис“ и современный комплекс по переработке отходов „Нева“, входящие в группу „ЭкоЛайн“, совместно с Общественной палатой и администрацией городского округа приступили к реализации комплексной экообразовательной программы», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Поддержанная министерством программа, добавил он, направлена на развитие системы раздельного сбора отходов и экологичного образа жизни. Она охватывает все группы населения и профессиональные сообщества.

Первая серия уроков экофизкультуры состоялась 2 марта в Ржавской школе. Занятия будут вести каждую неделю. Они пройдут во всех школах округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать в регионе комплексную современную систему по обращению с отходами. В Подмосковье закрыли все 39 мусорных полигонов. Сейчас работают 11 высокотехнологичных КПО, на которых сортируют отходы для дальнейшей переработки. Это является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

В городских округах организовали свыше 63 тысяч контейнерных площадок по двупоточной системе, а также 58 «Мегабаков» для сбора отслужившей крупногабаритной техники и мебели. Всего на территории региона установили более 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1300 мусоровозов.