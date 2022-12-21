Подмосковье 21 декабря 2022, 10:57 Школьникам рассказали о работе кинологов на интерактивном уроке в Подольске

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Ученики лицея № 23 на интерактивном уроке познакомились с кинологами и их пушистыми коллегами. Эта встреча стала частью исследовательского проекта третьеклассницы Анастасии Тюкиной.

Настин проект посвящен изучению служебных собак. Она не захотела ограничиваться докладом и стала инициатором интерактивного урока с кинологами в рамках программы «Я — исследователь».

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«Я хотела, чтобы сюда приехали кинологи и подробно рассказали о моей теме исследования. У меня мама работает в полиции, я попросила ее помочь <…> мне устроить такую большую встречу и пригласить весь наш класс», — рассказала третьеклассница Анастасия Тюкина.

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Инспекторы-кинологи рассказали детям о служебных собаках и о том, какую помощь они оказывают людям в тяжелых ситуациях. Ребята узнали, по каким критериям выбирают четвероногих сотрудников, и даже попробовали отработать некоторые тренировочные упражнения.

«Я, например, за такой формат проведения и уроков, и внеурочных занятий. Потому что вы видели, насколько дети были эмоциональны, насколько они были увлечены, как много вопросов они задавали. Естественно, сегодняшняя встреча в памяти детей останется надолго», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 23 Татьяна Данченко.

После увлекательного занятия Настя Тюкина лучше разобралась в теме своего проекта и дополнила его комментариями профессионалов. Совсем скоро в Подольске пройдет конкурс детских исследовательских работ «Открытие», куда Настя уже отправила свой проект.

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